람보르기니, 2023년 첫 HEV-2020년대 말 첫 순수 EV 출시

전동화 로드맵 '황소자리의 심장을 향하여(Direzione Cor Tauri)' 발표

[아시아경제 유제훈 기자] 람보르기니가 전동화 추진을 위한 중·장기 로드맵을 마련했다. 오는 2023년 첫 하이브리드 자동차(HEV)를 출시하고 이듬해까지 전 라인업을 전동화 하며, 2020년대 말엔 최초 순수 전기차도 내놓겠단 구상이다.

20일 업계에 따르면 스테판 윙켈만 람보르기니 회장 겸 최고경영자(CEO)는 본사에서 열린 온라인 컨퍼런스를 통해 전동화 및 탄소배출 절감을 위한 로드맵인 '황소자리의 심장을 향하여(Direzione Cor Tauri)'를 발표했다.

이 전략은 3단계로 구성됐다. 먼저 람보르기니는 내년까지 '내연기관에 대한 헌사'를 모토로 브랜드의 DNA를 담은 역사적인 모델을 오마주한 모델들을 출시할 계획이며, 새로운 V12 모델 2종을 연내 선보인단 계획이다.

두 번째론 2023년엔 첫 HEV 모델을 선보이며, 2024년 말까진 모든 라인업에 대한 전기화를 진행한다. 이를 위해 향후 4년간 람보르기니는 총 15억 유로(약 2조원)의 연구개발비를 투자한다. 이는 람보르기니 역사상 최대 투자라는 게 회사 측 설명이다. 람보르기는 이같은 전동화를 통해 오는 2025년까지 관련 제품의 이산화탄소(CO2) 배출량을 50%까지 저감하는 것을 목표로 하고 있다.

마지막으로 2020년대 말엔 람보르기니의 4번째 모델이자 최초의 순수전기차가 출시된다. 람보르기니는 "신차(전기차) 역시 람보르기니 고유의 최고 성능을 발휘하는 동급 최고의 차를 선보일 계획"이라고 전했다.

윙켈만 회장은 "최고의 성능을 발휘하는 엔진은 람보르기니 기술의 상징으로 여겨져 왔다. 이 같은 전통은 향후 전기화 과정에서도 타협할 수 없는 최우선 목표"라면서 "이 목표를 달성하기 위해 브랜드 역사 상 최대 규모의 투자를 단행할 것이며, 람보르기니의 고객들과 팬들을 실망시키지 않을 것"이라고 밝혔다.

