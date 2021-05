비대면으로 일자리 알아볼까? 부산시 ‘2021 온라인 일자리 박람회’ 개최

5월24일~6월4일 입사지원·화상채용면접·부대행사 전 과정 온라인으로



화상지원센터 운영, AI 화상컨설팅 지원 … 채용장려금 1명당 100만원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나 시대, 고용 침체를 극복하기 위한 부산지역 일자리 박람회가 온라인으로 전개된다.

부산시(시장 박형준)는 지역 고용시장 활성화를 위해 부산지방고용노동청, BNK부산은행과 함께 5월 24일부터 6월 4일까지 2주간 ‘2021년 부산 온라인 일자리 박람회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

올해 2회째를 맞는 온라인 일자리박람회는 작년보다 훨씬 다양하고 풍성한 내용으로 진행된다.

전년도 온라인 플랫폼 기능을 대폭 개선해 채용정보 검색기능을 추가했다. 구직자에게 맞춤형 채용정보를 제공할 수 있게 되었으며, 사용자 편의를 위해 24시간 이용 가능한 화상면접 테스트 기능을 추가해 마이크 등 장비나 화면을 사전에 조정할 수 있도록 하는 등 한층 강화된 서비스를 제공할 계획이다.

서비스의 주요 내용은 ▲부산지역의 견실한 중소·중견기업을 고용우수기업, 식품안전기업, 관광·마이스, IT전문인력, 조선·자동차 등을 주제로 155개 기업의 채용관 운영 ▲부산시 공식 유튜브를 통해 실시간 취업특강 ▲실시간 채용설명회 ▲생방송 해외취업설명회(토크콘서트, 국가별 해외취업 전략 특강) 등이다.

5월 26일과 6월 2일에는 부산교통공사, 부산도시공사, 영화진흥위원회, BNK부산은행, ㈜동성모터스 등이 참여하는 실시간 채용설명회를 개최한다.

전문강사의 국가직무능력표준(NCS) 기반 블라인드 채용과 AI 면접 전략 등 라이브 취업특강을 통해 구직자들은 생생한 취업정보를 얻을 수 있다.

올해 처음으로 5월 27일과 28일 양일간 실시간 해외취업설명회를 진행해 해외기업 인사 담당자와 토크콘서트, 해외취업 경력자와 글로벌기업 재직자의 국가별 해외취업 전략 특강을 실시한다.

구직자는 박람회 홈페이지에 접속해 온라인으로 입사지원과 화상 채용면접에 참가할 수 있고, ▲인공지능(AI)을 통한 자기소개서 작성과 역량검사 서비스 등 화상 취업 컨설팅(상담) 지원을 받을 수 있다.

또한 ▲온라인 접근이 어려운 구직자의 참가신청, 이력서 등록, 화상면접 등을 지원하기 위해 구·군 취업정보센터 등 18개소에 화상면접 지원센터를 별도로 운영한다.

참가기업은 ▲직원 채용 시 1명당 100만원씩 최대 5명까지 BNK부산은행 채용장려금을 지원받을 수 있으며, ▲공인노무사의 온라인 화상 컨설팅, ▲고용지원사업 신청 대행서비스와 함께 ▲기업홍보 카드뉴스 제작 지원(5장 내외)도 받을 수 있다.

구직자들은 5월 24일부터 온라인으로 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 박람회 홈페이지 ‘부산온라인일자리박람회’에서 확인할 수 있다.

부산시는 지난해 하반기 전국 광역자치단체 최초로 온라인 일자리 박람회를 열어 구인·구직신청, 화상면접, 부대행사까지 완전한 비대면 행사로 진행했었다.

지역 기업 156개사가 참가하고 2400여명이 지원해 943명이 취업에 성공했으며, 이 중 156명은 박람회 화상면접 등 직접지원을 통해 채용됐으며, 나머지 787명은 개별 구직활동을 통해 취업했다.

박형준 부산시장은 “코로나로 경제적 어려움이 지속되는 가운데 이를 넘어서기 위해 가장 시급한 과제가 일자리”라며, “청년이 떠나지 않고 돌아오는 부산을 만들고자 지·산·학 협력을 통한 일자리 창출에 시정 역량을 쏟아붓고 있다”고 말했다.

박 시장은 “박람회 참가자들이 어려움 속에서도 좋은 일자리를 찾고, 각종 부대행사를 통해 유익한 정보를 얻어가기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr