"겨울 상품 최대 72% 할인" 롯데홈쇼핑, 역시즌 특집전

시즌리스 소비 보편화, 최근 3년간 역시즌 주문금액 평균 20% 신장

폴앤조, 다니엘에스떼 등 단독 브랜드 최대 45% 할인…특집 방송 기획

온라인몰 역시즌 상품 최대 72% 할인하는 '썸머 스노우 세일' 행사

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 22일부터 '폴앤조', '다니엘에스떼' 등 단독 및 인기 패션 브랜드의 겨울 상품을 최대 72% 할인 판매하는 역시즌 특집전을 진행한다고 20일 밝혔다.

최근 3년간 롯데홈쇼핑의 역시즌 상품 매출(주문금액 기준)은 평균 20% 이상 신장했다. 지난해 역시즌 특집전(6월19일~7월30일) 누적 주문액은 220억원을 달성하는 등 계절에 구애받지 않는 시즌리스 소비가 보편화되고 있다.

롯데홈쇼핑은 올해는 코로나19로 침체됐던 소비심리가 살아나고 있는 점을 반영해 예년보다 약 3주 앞당겨 역시즌 특집전을 진행한다고 설명했다. 고객 구매 성향을 분석해 캐시미어, 밍크 등 프리미엄 소재를 활용한 인기 상품을 선별, TV 생방송(최대 45%)과 온라인몰(최대 72%)에서 할인된 가격으로 판매한다.

오는 22일 오후 10시30분 대표 패션 프로그램 '엘쇼'를 통해 모피 전문 브랜드 '씨티지'의 인기 상품을 최대 31% 할인된 가격으로 선보인다. 지난해 10월 출시 이후 누적 주문금액 100억원을 달성한 '호주 양모 베스트'를 비롯해 '풀스킨 밍크 베스트' 등 겨울 상품을 소개한다. 26일 오후 10시45분부터 약 3시간 동안 단독 패션 브랜드 '폴앤조'의 '캐시미어 울 블렌디드 코트'를 기존가 대비 33% 할인가에 선보이고, '구스다운' 소재에 대한 높은 선호도를 반영해 '다니엘에스떼'의 '리버시블 구스다운 코트'도 40% 할인된 가격에 판매한다.

지난해 6월 출시 이후 단일상품으로 약 150억원 주문금액을 달성한 '루나코어스 양모 하프코트'도 최대 45% 할인해 선보인다. 이 외에도 자체 브랜드 'LBL'의 '알파카 블렌디드 코트'를 비롯해 '지오스피릿 이태리 구스다운' 등 단독 패션 브랜드의 겨울 상품도 소개할 계획이다.

한편 롯데홈쇼핑 온라인몰에서 오는 23일까지 모피 대표 브랜드 '진도'를 비롯해 '비지트인뉴욕' 등 백화점 입점 브랜드의 밍크, 모피, 무스탕 등 역시즌 상품을 최대 72% 할인 판매하는 '썸머 스노우 세일' 행사도 진행한다.

강재준 롯데홈쇼핑 패션부문장은 "코로나19로 인해 침체됐던 소비심리가 살아나고, 고가의 겨울 상품을 합리적인 가격에 구매하려는 고객들의 요구를 반영해 역시즌 특집전을 예년보다 3주 앞당겨 진행하게 됐다"며 "고객들에게는 알뜰 쇼핑의 기회가 될 것으로 기대하며, 재고 소진에 어려움을 겪고 있는 파트너사는 부담을 완화할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

