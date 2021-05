신라免, 이탈리아 니치 향수 '아쿠아 디 파르마' 국내 면세 최초 신상품 출시

신라免, '아쿠아 디 파르마' 차량용 디퓨저 국내 면세점 최초 출시

20일 포르쉐와 함께 왕홍 등 초청 신라호텔서 신제품 출시 행사

[아시아경제 김유리 기자] 신라면세점은 국내 면세점 최초로 이탈리아 니치 향수 브랜드 '아쿠아 디 파르마(ACQUA DI PARMA)'의 신상품을 선보인다고 20일 밝혔다.

신라면세점은 이날 국내 면세점 최초로 니치 향수 브랜드 '아쿠아 디 파르마'의 '블루 메디떼라네오' 라인 신제품 1종과 차량용 디퓨저 3종에 대한 판매를 시작한다고 밝혔다. 신라인터넷면세점과 신라면세점 서울점에서 만나볼 수 있다.

'니치'는 틈새를 의미하는 이탈리아어 니키아(nicchia)에서 파생된 말로 극소수 성향을 위한 프리미엄 향수다. '나만의 특별함'을 찾는 이들에게 인기다.

'아쿠아 디 파르마' 블루라인 신제품인 '베르가모또 디 칼라브리아-라 스푸냐뚜라'는 고대부터 이어지는 추출 기술로 장인의 손길에서 탄생한 최고급 자기에 담겨있다. 차량용 디퓨저엔 폴트로나 프라우 가죽이 사용됐으며 세계적인 디자이너 '듀오 감 프라테시'가 디자인했다. 차량용 디퓨저는 국내 백화점 및 신라면세점에서 선출시됐다. 네 가지 향과 세 가지 컬러 케이스로 구성됐다.

한편 신라면세점과 '아쿠아 디 파르마'는 이날 신라호텔 영빈관에서 포르쉐 센터 용산점과 함께 신제품 출시 행사를 진행한다. 이번 행사는 VIP 고객, 왕홍 등을 초청해 신라호텔의 전통 한옥 양식으로 유명한 영빈관 후정에서 포르쉐 차량과 신제품 차량용 디퓨저를 한 공간에서 체험할 수 있도록 마련했다. 행사 입장 정원은 한 회 75명으로 한정하고, 방역 지침을 준수해 행사를 진행할 예정이다.

신라면세점은 "화장품·향수 분야 면세점 세계 최대 규모 주력 사업자로 자리 잡으면서 글로벌 화장품·향수 브랜드와의 전략적 협업을 지속적으로 강화하고 있다"고 말했다. 지난해 전세계 면세점 최초 입점한 '후다 뷰티'를 비롯해, '헬레나 루빈스타인', '메종 마르지엘라 향수', 'MCM향수' 등 다양한 브랜드가 한국 진출 시 백화점이나 일반 매장보다 신라면세점에 먼저 입점하며 고객을 만났다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr