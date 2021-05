외국주민 목소리 듣는다…영등포구, 상호문화참여단 출범

내·외국주민의 소통·참여, 협력으로 실현되는 포용도시 구현 위한 상호문화참여단 구성... 공개모집 통해 총 20명 선발…5.20. 정식 발대식 후 본격 활동... ‘질서’ ‘소통’ ‘교육문화’ 분야로 활동…상생·화합 통한 글로벌 도시 조성 기대

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 5월20일 세계인의 날을 맞아 내·외국 주민들과 지역 정책, 현안사업을 공유하고 민·관협력 거버넌스 기반의 포용도시를 구현해나가기 위해 '영등포구 상호문화참여단'을 구성, 활동을 적극 지원할 계획이라고 밝혔다.

행정안전부 발표에 따르면 영등포구에 거주하는 외국인 주민은 5만5524명으로 총 구민 수 39만4000여 명 대비 14.1%에 달하며, 서울시 25개 자치구 중 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났다.(2020년 11월 발표)

이에 구는 지역내 외국인 주민의 목소리를 대변하고 내·외국주민, 민·관 상호간 소통과 화합을 위한 중추적 역할을 담당하는 ‘상호문화참여단’을 구성, 적극 지원한다는 방침이다.

구는 지난 5월4~11일 참여단 공개 모집을 통해 지역주민 및 지역내 외국인 주민 단체 대표 등 총 20명의 참여단원을 최종 선정, 세계인의 날인 5월 20일 발대식을 개최하며 공식 활동을 시작한다.

‘영등포구 상호문화참여단’은 추후 상호질서분과, 상호소통분과, 상호교육문화분과로 나뉘어 분과별 실행과제 제안, 추진사항 점검, 평가, 토론 발의에서부터 지역 여론 청취, 대외적 홍보에 이르기까지 다양한 활동을 펼친다.

상호질서분과는 ‘함께 만들어 가는 안전사회 조성’을 목표로 기초질서 캠페인, 민관합동 자율방범대 운영, 범죄예방 교육 등 활동을 진행한다.

상호소통분과에서는 ‘공감하는 탁트인 도시 조성’을 위해 외국인 주민 체육대회, 다문화가족 행사 등 지역 축제의 개최와 내·외국민 자조모임 활성화를 위한 활동을 이어간다.

상호교육문화분과는 ‘다양성이 존중되는 문화도시 조성’을 위해 문화체험 가족학교, 중도입국 청소년 정착 지원, 외국 주민 경영·창업 컨설팅 등 보편적 인권 확보와 건강한 성장을 도모하는 다양한 실행과제를 추진한다.

한편, 구는 그간 다문화가족 및 외국인 주민이 사회구조적 차이에서 겪을 수 있는 문화적 이질감을 해소하고 지역사회에 보다 안정적으로 정착할 수 있도록 교육, 복지, 인식개선, 참여 활성화를 위한 다양한 맞춤형 시책을 추진해왔다.

다문화가족과 외국인 주민을 위한 다문화소식지 ‘영등포 한울’을 분기별로 발간해 다양한 구정 소식과 문화 행사, 생활정보를 전하며 외국 주민을 위한 지역 소통창구로 자리매김해왔다.

또 지난해 내·외국주민을 위한 문화복지시설인 다드림문화복합센터에서는 부모교육, 한국무예체험, 노래교실 등 프로그램을 비대면 온라인 방식으로 진행하며 다채롭고 유익한 교육 문화 콘텐츠 제공에 힘써왔다.

아울러, 안전하고 쾌적한 지역환경을 만들기 위해 외국인 자율방범대를 지속 운영, 대림동 등 외국인 밀집 지역에 대한 집중 순찰을 실시하는 등 지역 안전 강화와 치안 활동에 주력해 왔다.

채현일 영등포구청장은 “내·외국인 주민의 생생한 목소리와 의견을 대변하고 다문화 정책에 관한 실효성높은 안건을 제시해주실 상호문화참여단의 활발한 활동을 기대한다”며 “영등포구가 명실상부한 글로벌 도시로 도약할 수 있도록 다문화지원정책 세심히 챙겨나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr