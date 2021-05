부처님 오신 날인 19일 서울의 한 낮 기온이 27도로 초여름 날씨를 보인 가운데 서울 청계천을 찾은 시민들이 그늘 아래서 휴일을 즐기고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

