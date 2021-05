광주역사민속박물관, 안내 서비스 도울 ‘도슨트 로봇’ 제작

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주역사민속박물관은 올해 상설전시실 안내 서비스를 해줄 도슨트 로봇을 제작한다고 19일 밝혔다.

그동안 박물관을 찾은 관람객은 문화관광해설사를 통해 전시안내를 받았다.

도슨트 로봇이 도입되면 관람객은 개인 맞춤형 전시 안내 서비스를 받게 된다.

또 관람객의 성향과 국적을 파악해 대상에 맞는 최적의 관람 동선을 추천하거나 외국어 서비스를 제공한다. 코로나19 상황을 감안해 발열체크와 방역기능도 수행한다.

이 사업은 박물관이 문화체육관광부가 공모한 ‘2021 스마트 공립박물관 기반조성 사업’에 응모해 지난 2월 대상 사업자로 최종 선정돼 국비 1억원을 포함, 총사업비 2억원을 확보하면서 본격 추진하게 됐다.

박물관은 이달 중에 광주정보문화산업진흥원과 업무협약을 할 계획이다.

협약에 따라 박물관은 광주역사와 남도민속문화 콘텐츠를 제공하고, 진흥원은 콘텐츠 가공과 로봇 기술 분야 개발을 맡는다. 로봇은 오는 12월까지 시운전을 거쳐 내년 1월부터 본격 운영될 예정이다.

특히, 도슨트 로봇은 안면인식, 자율주행 등 4차 산업시대 첨단기술을 적용한 상용 로봇에 무선이어폰, 배터리 교환시스템을 적용할 계획이다.

박물관은 전시안내 도슨트 로봇 운영으로 박물관을 찾은 관람객들에게 색다른 문화체험 서비스를 제공하고 비대면 문화 향유 서비스를 지원하는데 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

구종천 박물관장은 “도슨트 로봇은 박물관에 대한 어린이와 학생 관람객들의 친근감을 높이는데 초점을 맞춰 개발할 계획이다”며 “시민들이 지난해 개보수를 통해 전면 개편된 박물관 전시 내용을 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 로봇 운영에 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr