김해시, 2분기 코로나19 백신 예방 접종률 증대에 총력

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 2분기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종에 속도를 낸다.

17일 기준 2분기 접종 대상자의 접종 예약률은 70~74세 54.7%, 유치원·어린이집·초등(1~2학년) 교사 53.8%, 65~69세 47.2%, 만성 중증 호흡기질환자 41.3%, 60~64세 27.7% 순이다.

코로나19 백신은 1차 접종 2주 후부터 89.5% 이상의 높은 감염 예방효과가 있는 만큼 고위험군에 속하는 60대 이상 시민은 빠짐없이 접종받을 수 있도록 홈페이지, SNS, 읍·면·동 행정복지센터를 통해 예약 안내와 홍보를 하고 있다.

접수는 질병관리청 ‘코로나19 예방접종 사전예약 시스템’ 누리집, 콜센터에서 예약하거나 거주지 주변 행정복지센터를 방문하면 도움받을 수 있다. 자녀의 대리 예약도 가능하다.

이종학 보건소장은 “가족의 안전을 위해 자녀들이 부모님의 접종 예약을 챙겨서 원하는 날짜, 가까운 의료기관에서 꼭 접종받을 수 있도록 해 달라”고 당부했다.

