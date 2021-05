김해시, ‘치매 등대지기’로 실종 대응에 앞장서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 치매안심센터가 18일 불암동 지역 상가 5곳을 ‘치매 등대지기’로 추가로 선정해 현판을 전달했다.

치매 등대지기는 지정된 지역사회의 민간 업체가 길을 잃고 헤매는 치매 노인을 발견하면 임시로 보호하고, 즉시 112로 신고·연계해 가족의 품으로 돌려보냄으로써 실종을 예방하는 사업이다.

시는 현재까지 54개소 업체를 치매 등대지기로 지정해 실종 대응에 앞장서고 있다. 이번에 불암 지역의 선암 수산 외 4개 업체가 참여하게 됐다. 올해에는 5개 업체 지정을 시작으로 100곳 이상의 등대지기를 선정해 치매 어르신과 가족이 안심하고 살 수 있는 김해가 되도록 할 계획이다.

참여 희망업체는 김해시 치매안심센터로 전화 신청하면 된다.

이종학 치매안심센터장은 “촘촘한 치매 안전망 구축을 위해서 공공기관뿐 아니라 일반 가게의 적극적 참여도 필요하다”며 “더욱 많은 업체의 참여를 부탁드린다”고 전했다.

