산청 동의보감촌 ‘동의(정문)·보감 문(후문)’ 준공

일주문 형상 본떠, 지역 예술인 건립 동참 의미



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] ‘대한민국 힐링 1번지’ 산청 동의보감촌의 진·출입 관문인 ‘동의 문(정문)’과 ‘보감 문(후문)’이 준공됐다.

18일 경남 산청군은 동의보감촌 진·출입으로 정비공사를 모두 마무리했다고 밝혔다.

‘동의·보감 문’은 ‘일주문’의 형상을 본떠 만들어 진·출입 관문의 면모를 갖췄다. 길이는 23m, 폭은 12m, 높이는 13m 규모다.

특히 지역 예술인들이 함께 참여해 의미를 더했다. 현판 글씨는 전 한국서예협회 경남도지회장을 지낸 신구 윤효석 선생이 썼다.

판각은 서각 명장이자 산청을 중심으로 활발한 활동을 하는 우담 구성본 선생이 새겼다.

단청은 국가무형문화재 제48호 단청장 전수교육조교인 일정 이욱 선생이 그려냈다.

이재근 군수는 “동의보감촌은 지난 2013년 제1회 엑스포 이후 연간 150만명의 방문객이 찾는 국내 최대 규모 한방 항노화 힐링 테마파크로 성장했다”며 “2023년 개최를 목표로 준비 중인 두 번째 산청 엑스포는 물론 동의보감촌을 세계적인 한방 항노화 테마 웰니스 관광 허브로 조성하기 위해 노력하겠다”고 힘줘 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr