진도읍 주민자치회, 코로나19 예방접종센터 자원봉사 실시

[진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 진도군은 진도읍 주민자치회가 진도실내체육관에 구축된 코로나19 예방접종센터를 방문해 최근 자원봉사활동을 실시했다고 18일 밝혔다.

자원봉사활동은 보건소 직원들과 함께 접수 안내, 소독 실시 등 예방접종이 원활히 진행되도록 힘을 보탰다.

특히 주민자치위원 10여 명은 거동이 불편하거나 연세가 많으신 어르신들을 부축하고 두 손을 꼭 잡으며, 코로나19 종식을 간절히 염원하는 진도군민들의 결속을 다졌다.

또 예방 접종을 마친 어르신들과 의료진들에게 음료와 떡 등의 간식도 함께 전달했다.

진도읍 주민자치회는 코로나 예방 캠페인, 환경정화 활동, 쓰레기 정거장 설치, 전라남도 공모 사업인 우리 동네 수호천사 사업으로 저소득층 집을 수리하는 등 지역 주민자치 활동에 앞장서고 있다.

박미자 회장(진도읍 주민자치회)은 “코로나19 극복을 위해 구슬땀을 흘리고 있는 의료진 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 “코로나19로 인해 힘겨운 시기를 보내고 있지만, 예방접종을 받고 예방수칙을 잘 지키면 코로나 이전의 활기가 돌아올 것”이라고 말했다.

