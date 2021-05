[아시아경제 임춘한 기자] 롯데면세점은 올해 1분기 영업이익이 38억원으로 전년동기대비 11.3% 감소했다고 17일 밝혔다. 매출은 7667억원으로 전년동기대비 12.1% 줄었다.

롯데면세점 관계자는 "영업이익은 공항 임대료 감면과 무착륙 관광 비행, 내수 판매 확대 등의 효과로 2분기 연속 흑자를 기록했다"고 말했다.

