금융산업공익재단, 서금원·신복위와 손잡고 취약계층 특별이자 20% 지원

[아시아경제 송승섭 기자]서민금융진흥원·신용회복위원회가 금융산업공익재단과 17일 사회 취약계층의 경제적 자립 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

금융산업공익재단은 국내 최초의 산업 단위 노사 공동 공익재단이다. 10만명의 금융노조 조합원과 33개 금융기관이 공동조성한 기금을 취약계층 지원과 사회공헌사업 수행에 사용한다.

협약에 따라 재단은 6년간 4만4000여명의 취약계층에 350억원을 지원할 계획이다. 대상자는 시중은행 적금에 낸 적립금액의 20%를 6개월마다 최대 5년간 특별이자로 받게 된다. 특별이자는 자산형성 지원금, 직업훈련비, 신용개선 격려금 등으로 활용한다.

지원은 아동 양육시설 퇴소 청소년과 채무조정 중인 미취업 청년에 먼저 제공된다. 경제적 자립을 위한 추가지원이 절실하다는 판단에서다. 보호 종료 아동과 채무조정을 완료한 미취업청년은 매해 각각 2500여명, 1만여명에 달하는 것으로 파악된다. 이들은 특별이자와 함께 금융·신용교육, 1:1 신용·부채관리 및 복지 컨설팅도 받게 된다.

또 조기 취·창업을 위해 직무 찾기 검사와 50만원 한도 내 직업 훈련비도 받는다. 구직활동비와 1:1 일자리 알선도 제공할 계획이다. 서금원은 해당 지원으로 약 1만5000명이 취업할 것으로 전망하고 있다.

이계문 원장은 “보호 종료 아동 및 채무조정 미취업청년의 경제적 자립을 위해 재단과 실효적이고 속도감 있는 지원을 하겠다”고 강조했다.

