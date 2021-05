[부고] 이해준(헤럴드경제 정책부장)씨 부친상

▲이진철씨 별세, 안양숙씨 남편상, 이광준·이재준(디엔에스건설 대표)·이해준(헤럴드경제 정책부장)·이성준(골든브릿지자산운용 상무)씨 부친상, 윤오준씨 장인상, 김애자·이경란(공동육아사회적협동조합연합회 회장)·조경희씨 시부상 = 16일 오후 10시25분, 청주성모병원 장례식장 특6호실(17일 오전 9시 입실), 발인 18일 오전 9시30분.

