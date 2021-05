[아시아경제 장효원 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,730 전일대비 5 등락률 +0.18% 거래량 892,955 전일가 2,725 2021.05.17 15:17 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 617억원 규모 무주 도로확장공사 수주 체결삼부토건, ‘광양 스위트엠 르네상스’ 신축공사 완료[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 은 자회사 삼부르네상스더힐이 시행하고 삼부토건이 시공하는 ‘아산 삼부르네상스더힐’ 공동주택 단지 내 근린생활시설(상가) 입점자를 일반 경쟁 입찰 방식으로 모집한다고 17일 밝혔다.

‘아산 삼부르네상스더힐’은 충남 아산시 신창면 일원에 조성 중인 지하 2층~지상 25층의 13개동 1016세대의 대단지 공동주택으로 지난 2월 10일 성공적으로 분양 완료된 바 있다.

이번 상가 공급규모는 단지 내 근린생활시설 총 17개 점포이며 5월 중 입찰 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr