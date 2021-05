▲류근록(95세)씨 별세, 류창열(수출입은행 동아시아부 부장)씨 부친상 = 17일 오전 1시 26분, 서울성모병원 장례식장 22호, 발인 19일 오전 6시, 02-2258-5975.

