알엔투테크놀로지, 1분기 영업익 6억원…"실적 성장을 이끌 것"

[아시아경제 유현석 기자] 알엔투테크놀로지 알엔투테크놀로지 148250 | 코스닥 증권정보 현재가 16,050 전일대비 400 등락률 -2.43% 거래량 13,448 전일가 16,450 2021.05.17 10:43 장중(20분지연) 관련기사 알엔투테크놀로지, 지난해 영업이익 41억원…"전년比 43% 증가"알엔투테크놀로지, 주당 50원 현금배당 결정알엔투테크놀로지 "200억 원 규모 BW 발행…5G 소재·부품 등 사업 성장성 인정받아" close 는 1분기 영업이익 6억원을 달성하며 전년 동기 대비 89% 증가했다고 17일 밝혔다. 매출액은 68억 원을 기록하며 47% 늘었다.

회사는 호실적의 요인으로 5G 통신 관련 소재(LTCC powder)와 MCP 부품(Termination) 매출 증가를 꼽았다. 소재 매출은 16억원으로 전년 동기 대비 152% 증가했고, MCP 부품 매출도 20억원을 기록하며 전년 동기 대비 312% 늘었다. 또 국내 대기업 네트워크장비 부품 매출이 전년 동기 대비 897% 증가하며 실적을 견인했다. 최근 글로벌 5G 인프라 투자가 확대됨에 따라 관련 부품 및 소재의 매출이 증가한 것으로 풀이된다.

향후 북미, 유럽, 일본, 중국 등 여러 국가를 중심으로 5G 통신망 확대 기조는 이어질 것으로 전망된다. 특히 알엔투테크놀로지의 주요 거래처인 국내 대기업은 미국 주요 통신사를 비롯하여 다수의 글로벌 통신사의 공급업체로 선정된 바 있다.

또 5G 통신망의 확대는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 및 무선 라우터뿐만 아니라 관련 부품(RF 필터)의 수요 증가로 이어지고 있다. 왈신테크놀로지(Walsin Technology) 등 대만의 주요 RF 필터 업체에 LTCC powder를 공급하고 있는 알엔투테크놀로지의 소재 매출의 상승세가 지속될 것으로 보인다.

알엔투테크놀로지는 2차 전지 및 모빌리티 산업에서도 매출 다변화를 추진하고 있다. 지난해에는 MLC 부품으로 국내외 주요 자동차 부품 제조사에 업체 및 부품 등록을 마치고 소량의 제품을 공급하는 중이다.

알엔투테크놀로지 관계자는 “글로벌 5G 투자 사이클 진입으로 당사의 LTCC 소재 및 네트워크장비 부품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상한다”며 “5G 관련 소재와 부품 공급에 있어 고객 만족을 위해 최선을 다하고, 신규 거래처를 확보하여 장기적인 실적 성장을 이끌 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr