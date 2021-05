"3중 보안" SKT, 기업전용 5G 서비스 ‘P-5GX’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 315,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 317,000 2021.05.17 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 지난해 사회적가치 1조9457억원 창출… 3년 연속 성장SK텔레콤, 고객 대상 외국어 학습 앱 제휴 할인 제공외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 은 산업 데이터를 철저하게 보호하길 원하는 업체들을 위해 기업 전용 5G 서비스인 ‘프라이빗-5GX(P-5GX)’를 출시했다고 17일 밝혔다.

이는 ▲기업 전용 5G 네트워크 ▲전용 MDMS(다중 기기 데이터 트래픽 통제·관리 시스템) ▲전용 요금제 등을 통해 고객사가 완벽한 네트워크 보안 속에서 효율적으로 데이터를 관리할 수 있게 해주는 서비스다. 빠른 속도와 3중 보안을 통해 메타버스 회의와 같은 실감형 증강·가상현실(AR·VR) 서비스, 스마트팩토리, 시설물 관제 등 다양한 5G 특화 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

P-5GX의 가장 큰 장점은 인공지능(AI) 지능형 망 제어 기술을 기반으로 고객사의 데이터 사용 구간을 개별적이고 독자적인 네트워크로 구분한다는 점이다. 이를 통해 응답 속도를 높이는 동시, 외부의 네트워크 접근은 철저하게 차단할 수 있다.

여기에 SK텔레콤은 독자 개발한 관리 시스템인 MDMS, 메모리 저장 기능이 제한된 보안 유심(USIM)의 ‘3중 보안’으로 산업 데이터의 유출을 전면 차단했다. MDMS는 P-5GX 사용을 위한 시스템으로 관리자는 ▲법인가입자 등록·삭제 ▲접속 가능 지역·시간 설정 ▲사물인터넷(IoT) 디바이스 설정·제어 등 관리 ▲회선·그룹별 데이터 사용량 부여 ▲속도 제어 등 허가 단말에 대한 통합 관리가 가능하다.

SK텔레콤은 기업 전용 5GX 슬림 ·스탠다드의 2가지 기본 요금제와 데이터 사용량에 따라 선택 가능한 부가서비스 형태로 최대 200TB까지 다양한 데이터 플랜을 제공한다. 데이터 플랜은 가입 단말 전체의 사용 데이터 총량 기준으로, 가입 기업은 스마트폰, IoT, 모뎀 등 업무에 사용되는 다양한 단말기의 데이터 사용 총량에 맞춰 자율적으로 최적의 플랜을 선택할 수 있다.

최판철 SK텔레콤 P-5GX 사업 담당은 “3중 보안을 갖춘 P-5GX와 MDMS를 기업들에게 제공해 산업 데이터를 보호하고, 5G의 기술진화에 맞춰 스마트팩토리, 메타버스, 시설물 관제 등 기업의 ICT 혁신과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 앞장설 것"이라고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr