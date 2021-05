[포토] 도봉구, 청년 사회혁신 리더 '도봉 청년펠로우'와 협약 맺어

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 지난 12일 구청위당홀에서 지역 청년 펠로우 7명과 협약식을 진행했다.

'청년펠로우'란 지역을 기반으로 활동하며 다양한 분야에서 자신이 가진 자원과 환경을 이용, 혁신적인 아이디어로 사회문제를 해결하고 공공의 이익을 위해 세상을 변화시킬 도봉형 청년 사회혁신가를 이르는 말이다.

협약식은 청년펠로우와 구청장이 협약서를 교환· 서명, 기념촬영 및 청년들의 이야기를 듣는 시간으로 마련됐다.

올해로 제2기를 맞는 도봉 청년펠로우는 지난 4월 모집, 총 7명이 선정, ▲역사 ▲디자인 ▲미디어리터러시 ▲인문 커뮤니티 ▲문화예술 등 다양한 방면에 종사하는 지역 청년들로 꾸려졌다.

향후 도봉구는 청년 펠로우들의 활동을 지원하기 위해 ▲교육 ·오리엔테이션 ·활동계획 발표회 ▲멘토링 지원 및 정기모임 ▲성과공유회 등도 준비해 시행할 방침이다.

청년펠로우로 선정된 청년들은 지역의 공공문제 해결을 위한 사회혁신 활동에 필요한 실행비를 매월 100만 원씩 6개월에 걸쳐 총 600만 원을 지원받으며, 올 12월까지 지역 청년 사회혁신가로서 활동을 펼치게 된다.

이동진 도봉구청장은 “청년의 시선으로 도봉을 변화시킬 사회혁신가 ‘청년펠로우’ 도약을 응원한다”며 “오늘 협약식으로 말미암아 청년펠로우가 만들어나갈 착한 변화가 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 열심히 노력해 달라”며 격려의 말을 전했다.

