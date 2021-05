CU, 테스형 막걸리 '인기'…20·30세대 매출 비중 61.4%

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 지난달 출시한 테스형 막걸리가 MZ세대들에게 큰 인기를 얻고 있다고 16일 밝혔다.

CU에 따르면 테스형 막걸리의 연령대별 매출 비중은 20·30세대가 차지하는 비중은 61.4%로 일반 막걸리(17.2%)보다 무려 세 배 이상 높은 것으로 나타났다. 특히 테스형 막걸리 구매자 중 27.3%는 20대로 일반 막걸리의 비중(6.9%)보다 네 배 가까이 높았다.

CU가 이달 초 업계 단독으로 선보인 ‘말표 검정콩 막걸리’도 누적판매량 5만개를 돌파했다. 말표 검정콩 막걸리는 패키지를 말표 고유의 색깔인 흑갈색으로 적용했으며 띠지에 말표산업의 심볼 캐릭터인 프셰발스키 야생마가 ‘말이야 막걸리야’라는 대사를 읊는 이미지를 삽입해 재미를 더했다. 해당 상품은 국내산 검정콩과 검은깨, 흑미가 함유돼 있어 달콤하고 고소한 맛이 특징이다.

BGF리테일 관계자는 “막걸리를 즐기는 MZ세대에게 신선한 재미와 차별화된 이미지를 가진 상품을 선보이기 위해 말표산업과 콜라보한 상품을 기획했다”며 “앞으로도 검증된 콜라보 기획력을 바탕으로 재미와 새로움을 추구하는 MZ세대를 사로잡기 위해 차별화 상품들을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 말표 검정콩 막걸리는 캔맥주에서 진행되고 있는 5캔 1만원 행사가 적용돼 다른 상품과 교차 구매가 가능하다.

