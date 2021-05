경북도, '청렴문화' 유튜브 영상 공모展 … "올해 청렴도 1등급 목표"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 올해 청렴도 1등급 달성을 목표로 내건 경북도는 17일부터 6월13일까지 청렴문화 확산을 위한 '유튜브 영상 공모전'을 전개한다고 16일 밝혔다.

가정·학교·직장 등 일상 생활 속 청렴 이야기, 경북의 반부패·청렴과 관련된 주요 사건 또는 인물과 관련한 스토리 등 자유로운 주제로 응모할 수 있다.

중학생 이상이면 누구나 참여 가능하다. 광고, 브이로그, 애니메이션, 뮤직비디오 등 형식은 제한이 없다. 응모자는 경북도 홈페이지를 통해 참여하면 된다.

경북도는 일반부과 학생부(중·고등학생) 각 6작품을 선정, 도지사 표창과 최대 200만원의 시상금을 수여한다. 작품은 향후 경상북도 공직자 청렴 교육과 홍보에 활용될 예정이다.

정규식 경북도 감사관은 "청렴경북 유튜브 영상 공모전을 통해 일반 국민들이 느끼는 경북의 청렴 이미지와 경북이 나아가야 할 청렴의 방향성 등에 대한 다양한 의견을 기대한다"고 전했다.

한편, 경북도는 이철우 지사가 취임한 이후에도 국민권익위원회 주관 청렴도 평가에서 하위권에 머물다가 지난해 2등급을 받아 전년도 4등급에서 두 계단 뛰어올랐다.

경북도는 지난 3월 29개 세부 실행과제를 담은 반부패·청렴 종합계획을 발표하는 등 청렴도 1등급 달성에 행정력을 집중해 오고 있다.

