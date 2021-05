中 우한·쑤저우서 회오리바람 악천후…"12명 사망·379명 부상"

[아시아경제 기하영 기자]회오리바람을 동반한 악천후로 중국 후베이성 우한과 장쑤성 쑤저우에서 12명이 숨지고 379명이 다치는 등 사상자가 발생했다.

15일 후베이TV 등에 따르면 전날 오후 8시 39분(현지시간)께 우한 일부 지역에서 시속 178~217㎞에 이르는 회오리바람이 불면서 8명이 숨지고 230명이 다쳤다. 또 가옥 28채가 무너지고 130채는 크게 파손됐다.

관련 영상을 보면 당시 우한에는 폭우와 함께 번개가 치고 우박까지 쏟아졌으며, 가설건물이 무너지고 타워크레인·가로수가 쓰러지기도 했다.

중국중앙(CC)TV에 따르면 쑤저우에서는 전날 오후 7시께 시속 218~266㎞에 해당하는 회오리바람이 불면서 4명이 숨지고 149명이 다쳤다.

이밖에 우한에서는 지난 10일 갑자기 불어온 강풍에 곤돌라를 타고 고층건물 외벽 청소작업을 하던 노동자 2명이 건물에 부딪혀 모두 숨진 바 있다.

