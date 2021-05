[이번 주 IPO] 5월 셋째 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(5월) 셋째 주에는 임상시험수탁기관(CRO) 에이디엠코리아가 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆에이디엠코리아= 2003년 설립된 에이디엠코리아는 CRO 기업으로 제약회사, 바이오벤처 등에 임상시험 전 영역에 걸친 서비스를 제공하고 있다. 또 신약에 대해 일정 기간 동안 600~3000례의 환자 자료를 수집하고 환자의 신약 사용경험을 식품의약품안전처에 보고하는 시판 후 조사 대행사업도 영위하고 있다.

지난해 매출액은 131억2000만원, 영업이익과 당기순이익은 각각 35억3000만원, 35억6000만원으로 전년 동기 대비 매출액은 29%, 영업이익은 315%, 당기순이익은 445% 증가했다.

상장으로 확보한 자금으로 해외 시장을 적극 공략할 계획이다. 중국과 일본의 경우 2015년 각국 업계 3~4위권 업체들과 협업을 맺었다. 2019년에는 지분 인수를 통해 베트남 1위 CRO를 관계사로 편입시키고 태국 지사도 설립했다. 올해부터 향후 3년간 인도, 필리핀, 싱가포르 등 아시아 10개 지역에 임상수행 인프라를 구축할 계획이다.

에이디엠코리아의 총 공모주식수는 450만주(우리사주조합 물량 포함)로 주당 공모 희망가는 2900~3300원이다. 이번 공모를 통해 약 130억5000만원(희망 공모가 밴드 하단 기준)을 조달한다. 오는 17~18일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 25~26일 일반 청약을 받은 뒤 6월 중 상장할 예정이다. 대표주관사는 하나금융투자다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr