현대百, 지자체·협동조합 손잡고 국내농가 판로지원 나선다

내달 10일까지 전국 16개 전 점서 특산물 생산농가 판로확대 행사 '동행' 진행

장흥 한우, 성주 참외 등 10여종 10~40% 할인…압구정본점·디큐브시티선 화훼 행사도

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 코로나19 장기화로 판로가 줄어든 지역 특산물 생산 농가와 화훼 농가 돕기에 나선다.

현대백화점은 다음달 10일까지 압구정본점 등 전국 16개 전 점포 식품관에서 장흥군·완도군·성주군 등 지방자치단체 세 곳, 농협중앙회·축협·수협 등 협동조합 6곳과 함께 하는 지역 특산물 할인 행사 '현대식품관 동행'을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서는 한우·참외·전복 등 지역 특산물 10여종을 정상 판매가에서 10~40% 할인된 가격에 판매한다. 현대백화점 관계자는 "코로나19 장기화로 판로가 줄어든 지역 특산물 생산 농가에게 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 행사 기간을 지난해보다 10일 가량 늘리고 행사 물량 규모도 20% 가량 확대했다"고 설명했다.

현대백화점은 오는 20일까지 전남 장흥의 특산물 '한우'를 할인 판매한다. 오는 21일부터 27일까지는 경북 성주 '참외'를 선보인다. 21일부터 다음달 6일까지는 전남 완도 '전복'과 전북 고창·경남 통영 등에서 양식한 '민물장어' 등을 내놓는다.

한편 올해 행사에서는 졸업식 및 지역 행사 축소로 매출이 급감한 화훼 농가를 돕기 위해 한국화훼농협, 부경원예협동조합과 손잡고 하젤·푸에고·클라린스 등 장미 7개 품종 총 200단을 매입해 10~20% 할인해 선보인다. 행사는 오는 20일까지 현대백화점 디큐브시티에서 진행된 후 다음달 4일부터 6일 압구정본점에서도 열린다.

임현태 현대백화점 신선식품팀장은 "앞으로도 국내산 농·수·축산물의 판로 확대를 지원하기 위해 다양한 노력을 해나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr