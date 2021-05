[아시아경제 이민지 기자] KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 4,540 전일대비 50 등락률 +1.11% 거래량 62,129 전일가 4,490 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일KC코트렐, 316억 규모 유상증자 결정케이씨코트렐, 대만 환경설비 보수공사 수주 close 의 자회사 KC환경서비스는 100억원 규모로 단기차입금 증가를 결정했다고 14일 밝혔다. 금융기관 차입으로 차입규모는 자기자본대비 10.6%에 달한다.

