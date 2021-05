[위클리中企]프로젝트슬립·평소생활·대림 디움

[아시아경제 김종화 기자]두한족열(頭寒足熱). 머리는 차게 발을 따뜻하게 해야 건강에 이롭다는 의미로 사용하던 옛말이다. 지난 3일 기상청 온라인 브리핑에 따르면 5월 전국 평균 기온이 평년과 비슷하다고 할 수 있는 범위가 17~17.6도이며 올해 5월은 이보다 높을 확률이 70%에 육박한다.

뙤약볕이 내리쬐는 여름이 다가오고, 마스크 탓에 머리에 열이 오르는 요즘 주요 기업들은 친환경 신소재를 사용해 시원하게 여름을 보낼 수 있는 제품들을 준비하거나 출시를 서두르고 있다.

수면 전문 브랜드 '프로젝트슬립'은 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 '얼음패드'의 펀딩을 진행하고, 라이프스타일 브랜드 '평소생활'은 마스크 착용으로 열이 오른 머리를 식혀줄 '아이스크림 베개'를 출시했다. 토탈 홈 인테리어 브랜드 대림 디움은 리모델링의 철을 맞아 욕실 리모델링 신제품 3종을 출시하고, 15일부터 온라인 공식 쇼핑몰 '대림 디움몰'에서 '대림 디움 대잔치 프로모션'을 9일간 진행한다.

프로젝트슬립, 여름 침대 패드 겸 쿨매트 '얼음패드' 리뉴얼 출시

수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 기존 '쿨패드' 제품을 개선한 '얼음패드'의 펀딩을 진행한다. 최근 기상청은 올해 5월과 7월의 기온이 평년보다 높을 확률은 70%에 육박한다고 발표했다. 올해도 무더위가 예고된 가운데 프로젝트슬립은 열대야 속 꿀잠을 잘 수 있는 냉감 쿨 패드인 '얼음패드'를 선보인다.

프로젝트슬립의 얼음패드는 체온을 2도 이상 흡수해 수면 중 적정 체온을 유지하도록 돕는 온도반응형캡슐(TRC)이 함유된 특수 원사를 사용한다. 에어컨이나 선풍기 등 전자제품 사용을 줄일 수 있고 토퍼와 매트리스를 구분해 따로 구입할 필요 없이 공용으로 사용할 수 있어 경제적이다.

일반 쿨매트는 젤이 새어 나가지 않도록 표면에 폴리염화비닐(PVC)을 코팅해 흡습성과 통기성이 떨어진다는 단점이 있지만, 프로젝트슬립의 얼음패드는 공기층을 통해 바람이 원활하게 순환되며 수면 중 흘리는 땀을 빠르게 흡수하고 건조할 수 있는 다층 레이어 구조로 설계했다.

프로젝트슬립의 새로운 여름 상품 얼음패드는 와디즈에서 지난 12일부터 다음달 7일까지 펀딩을 진행한다. 와디즈에서만 공개하는 특별한 혜택도 있다. 와디즈 펀딩 리워드로 '얼음베개패드'를 함께 제공한다. 슈퍼 얼리버드 혜택을 이용하면 최대 34% 할인된 가격으로 얼음패드를 구매할 수 있다.

프로젝트슬립의 관계자는 "얼음베개와 얼음베개패드는 신축성이 뛰어난 밴드 디테일을 추가해 여러 종류의 토퍼 매트리스와 베개에서 호환이 가능하도록 고려한 상품"이라면서 "여름철 전기세를 아끼면서도 시원하게 여름을 보낼 수 있는 얼음패드 펀딩에 많은 참여를 부탁드린다"라고 말했다.

평소생활, '아이스크림 베개' 출시…"열오른 머리를 식혀라"

라이프스타일 브랜드 평소생활이 올여름 폭염을 대비해 대표상품 '크림베개'에 쿨 기능을 더한 '아이스크림 베개'를 출시했다.

이번에 출시한 아이스크림 베개는 평소생활의 대표상품 크림베개에 쿨링 기능을 더해 낮 동안 두피에 몰린 열기를 해소할 수 있도록 설계한 상품이다. 크림베개와 차별화되는 가장 큰 특징은 평소생활이 독자적인 방식으로 제작한 '쿨링 아이스크림 베개 커버'를 사용했다는 점이다.

아이스크림 베개는 쿨링 원료를 일반 천 위에 코팅해 세탁하고 나면 쿨기능이 사라지는 타사 제품과 달리 쿨 원사를 직조한 쿨 원단을 사용해 세탁 후에도 쿨링감을 유지할 수 있다. 쿨 원단의 표면은 쿨링 엠보싱 형태로 피부에 닿는 면적을 최소화해 열이 잘 퍼지지 않도록 했다.

아이스크림 베개의 내장재는 열기를 머금는 통 메모리폼과 달리 사이사이 공간이 있어 통기 구조를 이루는 클라우드 메모리셀로 제작됐다. 클라우드 메모리셀은 원래의 형태로 복원되는 성질과 탄성이 있어 뒤척임에 따라 달라지는 체압을 효과적으로 분산하고 경추를 탄탄하게 지지한다.

또 쿨링 소재인 상변화물질(PCM)은 건축이나 의복에 접목 했을 때 약 10~30%의 에너지 절감 효과가 있는 친환경 소재로 알려져 있다. 평소생활의 아이스크림 베개는 주문 생산 플랫폼 카카오메이커스를 통해 만나볼 수 있다. 지난 10일부터 17일까지 주문을 접수받아 상품 제작 후 일괄 배송할 예정이다.

대림 디움, 최신 트렌드 반영한 욕실 리모델링 신제품 3종 출시

토탈 홈 인테리어 브랜드 대림 디움이 욕실 리모델링 신제품 3종을 출시하고, 이달 15일부터 온라인 공식 쇼핑몰 '대림 디움몰'을 통해 '대림 디움 대잔치 프로모션'을 9일간 진행한다.

대림 디움은 본격적인 리모델링 철을 맞아 최신 인테리어 트렌드를 반영한 욕실 리모델링 신제품 3종을 선보였다. 내 마음대로 컬러 조합이 가능한 인테리어 욕실 '비스포크', 최근 유행하는 핑크 테라조 타일이 러블리한 공간감을 주는 욕실 '핑크 뮬리', 수납력이 돋보이는 실용적인 욕실 '코지 베이지' 등 3가지 스타일을 제시한다.

대림 디움은 신제품 출시와 더불어 15일부터 단 9일간 대대적인 행사를 진행한다. 구매 금액대별 최대 290만원대 삼성 가전을 사은품으로 증정하는 BIG 이벤트와 욕실 리모델링 및 위생 아이템을 반값에 구매할 수 있는 50% 할인전, 추가 쿠폰 최대 66만원 할인 혜택과 더불어 최대 10만원의 혜택이 돌아가는 100% 페이백 포토후기 행사도 진행한다.

특히 BIG 이벤트의 경우, 리모델링 후 변화된 공간에 맞춰 새 가전까지 장만하는 파격적인 혜택을 준다. 구매 금액대별 리모델링 후 대림 디움몰에 시공 후기만 작성하면 삼성의 프리미엄 가전을 선물 받을 수 있다.

대림 디움 관계자는 "봄철 리모델링에 대한 수요를 고려해 신제품 출시 및 합리적인 가격에 다양한 혜택을 누릴 수 있는 역대급 프로모션을 마련했다"면서 "리모델링을 고민하고 있다면, 단 9일간 주어지는 특별한 혜택의 기회를 꼭 누리시길 바란다"고 전했다.

