"EU 집행위, 변이 공포에 회원국 '인도발' 입국제한 촉구"

입국자의 범주 최소화

엄격 검사·격리 강조

[아시아경제 차민영 기자] 유럽 내 인도 변이 바이러스 공포가 커지면서 유럽연합(EU)의 행정부 격인 집행위원회가 인도발 입국자를 제한하는 방안을 회원국들에 권고한 것으로 알려졌다. EU 회원국은 아니지만 인접한 영국에서도 인도 변이 바이러스로 인해 6월 중순으로 점쳐졌던 봉쇄령 완화 연기 가능성이 제기됐다.

12일(현지시간) 외신에 따르면 EU 집행위원회는 코로나19 인도 변이 바이러스의 확산을 막기 위해 인도에서 오는 입국자를 추가로 제한할 것을 회원국들에 촉구했다.

EU 집행위는 필수적 이유로 인도에서 올 수 있는 입국자의 범주를 최소한으로 제한하고, 입국이 가능한 이들에 대해서는 엄격한 검사와 격리를 적용하는 것이 중요하다고 밝혔다. EU 집행위는 또 회원국들에 인도에서 오는 비필수 여행에 '비상 제동' 조치를 적용할 것을 제안했다.

이는 비(非)EU 회원국의 코로나19 상황이 급속히 악화하고 특히 변이 확산 우려가 있을 때 회원국들이 긴급하게 일시적으로 해당 국가의 비EU 시민 거주자에 대한 모든 입국을 중단할 수 있도록 한 것이다. 이 같은 제안은 최근 세계보건기구(WHO)가 인도에서 처음 확인된 '변이'를 '관심 변이'에서 '우려 변이'로 변경해 분류한 데 따른 것이라고 EU 집행위는 설명했다.

EU 회원국들은 아직 집행위의 이번 제안을 채택하지 않았으나 개별적으로 인도에서 오는 필수가 아닌 여행자에 대한 입국 금지 조치를 취할 수 있을 것이란 관측이 나온다.

EU 회원국과 인접한 영국에서도 인도 변이 바이러스 확산 우려가 커졌다. 이에 당초 6월 21일로 예정됐던 봉쇄 완화 일정이 늦춰질 수도 있다는 전망도 나오고 있다. 텔레그래프지는 비상사태 과학자문그룹이 13일(현지시간) 인도 변이 바이러스가 빠르게 확산하는 상황을 논의하기 위해 긴급 회동한다고 보도했다.

전문가들 사이에서 인도 변이 바이러스 관련 정보가 부족한 만큼 우려가 커진 상황이다. 가디언에 따르면 임피리얼 칼리지 런던 연구진들은 4월 15일부터 5월 3일까지 잉글랜드 지역에서 12만7000명을 대상으로 조사한 결과, 코로나19 감염률은 반으로 줄었지만 인도 변이가 영국 변이보다 빠르게 퍼질 수 있는 것으로 나타났다고 밝혔다. 제임스 나이스미스 옥스퍼드대 교수는 BBC 라디오 인터뷰에서 "인도 변이는 '전국적 문제'로 봐야 한다"며 지역별 규제 효과에 대해 의문을 제기했다. 또 "인도 변이에 백신 효과가 어떨지는 아직 충분히 알지 못한다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr