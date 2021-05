[포토]김선갑 광진구청장, 스승의 날 맞아 선생님들에게 존경과 감사 인사

코로나19 장기화로 고생하고 있는 선생님들에게 감사의 마음 영상으로 전달

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 13일 다가오는 스승의 날을 맞아 코로나19 장기화로 고생하고 있는 선생님들을 위한 감사의 영상 메시지를 제작했다.

이번 영상 메시지는 코로나19 장기화 속 아이들이 건강하게 학업을 지속할 수 있도록 수업 준비와 방역을 병행하고 있는 선생님들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

김선갑 광진구청장은 “코로나로 많은 변화를 경험한 곳 중 하나가 학교 일거다”라며 “아이들이 건강하게 학업을 지속할 수 있었던 것은 우리 선생님들 덕분”이라며 말문을 열었다.

이어 “스승은 자신을 태워 남을 환히 밝히는 초와 같다고 한다”라며 “교육 현장 곳곳에서 제자들을 위해 묵묵히 본분을 다하시는 선생님들에게 존경과 감사의 인사를 드린다”고 말했다.

마지막으로 “때로는 부모님처럼, 때로는 친구처럼 든든한 기둥이 되어주시는 우리 선생님들은 아이들에게는 여전히 커다란 존재”라며 “광진구가 항상 응원하겠다”고 마무리했다.

