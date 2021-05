국제 개발·협력 사업에 뛰어든 동서대, 부산국제교류재단과 업무협약 체결

프로젝트 공동 발굴 추진키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대가 국제 개발 협력사업을 발굴해 추진하는 프로젝트에 뛰어들었다.

동서대학교(총장 장제국)는 지난 12일 뉴밀레니엄관 글로벌룸에서 부산국제교류재단과 지역 공공외교 및 개발 협력사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약식에는 동서대 장제국 총장, 우경하 교수(前 駐호주대사), 남호수 교학부총장, 김희경 International College 학장, 제점숙 동아시아학과 책임교수가 참석했다.

부산국제교류재단에서는 정종필 사무총장과 연경심 개발협력팀장, 전미경 교류협력팀장이 자리했다.

동서대는 부산시 대표 국제교류기관이자 국제개발협력(ODA)사업 수행기관인 부산국제교류재단과 협력을 통해 부산지역 강점을 살린 국제개발 협력사업을 공동으로 발굴하고 추진하자는 데 뜻을 함께했다.

양 기관은 ▲부산 도시 기반의 국제협력에 관한 연구, 사업 및 교류 활동 ▲공공 외교 및 개발협력 분야 사업 기획과 수행, 분야별 연구, 역량 강화를 위한 교육 및 행사 ▲양 기관 간 인적 및 물적 자원 등의 상호 교류와 활용 등 다양한 분야에서 상호협력한다.

동서대는 교육·연구·산학활동을 확대해 대학특성화 분야를 중심으로 개발협력 사업을 발굴하고, 이에 적합한 인재 양성 플랫폼 구축에 나설 계획이다.

International College의 동서대 특성화 전공, 동아시아학과와 많은 교류가 기대된다.

장제국 동서대 총장은 “이번 업무협약 체결을 통해 양 기관이 보유한 국내외 네트워크와 국제화 역량을 활용해 새로운 교류협력 사업을 추진한다면 큰 시너지 효과를 가져와 지역 발전에도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr