광주은행, 5·18 공익통장 ‘넋이’ 판매 수익금 기부

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 13일, 5·18기념재단에서 송종욱 광주은행장과 정동년 5·18기념재단 이사장 등이 참석한 가운데 ‘넋이 5월, 그 날을 기억하며(이하 ‘넋이통장’)’의 수익금 2000만원을 기부했다고 밝혔다.

지난해 11월 5·18 광주민주화운동 제40주년을 맞아 오월정신을 기억하고 지역사회와의 나눔을 실천하고자 출시한 ‘넋이통장’의 전용 상품 ‘넋이예금’은 6624좌, ‘넋이적금’은 6073좌를 지난달까지 판매했다.

광주은행은 이달부터 내년 4월까지 판매하는 ‘넋이통장’의 수익금의 일부를 내년에 기부할 예정이다.

‘넋이 예·적금’에 가입하는 고객에게 추가 우대금리와 옛 전남도청, 현 광주은행 자리에 위치했던 시외버스 공용터미널, 국립 5·18 민주묘지, 5·18 민주광장, 전일빌딩 등 5·18 사적으로 지정된 곳이 표지 및 속지에 삽입된 통장을 제공해왔다.

송종욱 광주은행장은 “우리지역의 역사적 순간을 기억하고, 그 의미를 함께 나눌 수 있는 ‘넋이 예·적금’에 많은 성원을 보내주신 고객님과 지역민들에게 진심으로 감사드린다”며 “‘넋이 예·적금’과 같이 지역사회발전에 기여할 수 있는 금융상품 개발 및 서비스 제공에 힘쓰겠다”고 말했다.

