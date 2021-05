[신간안내] '지금은 없는 시민' 外

◆지금은 없는 시민= 4월7일 재보궐 선거에서 드러난 '이남자(20대 남성)'와 '이여자(20대 여성)'의 민심. 그들이 진짜 원하는 것은 무엇일까. 1990년생인 저자가 국민의힘과 더불어민주당이 아닌 새로운 대안을 찾으려는 젊은 세대의 목소리를 전한다.(강남규 지음/한겨레출판사)

◆심리학 아니다 심리술이다= 비즈니스 현장이나 일상 생활에서 적용 가능한 심리기술 89가지를 소개한다. 프로파일러도, 인질협상가도, 사기꾼도 모두 심리기술의 달인이다. "심리기술을 잘 이용하면 인간관계를 개선하고 불리한 상황을 타파할 수 있다."(로미오 로드리게스 주니어 지음/하진수 옮김/마인더브)

◆이광수의 한글 창작= 이광수가 소설 창작에 있어 국한문에서 한글로 표기를 변경하는 과정을 고찰한 책. 이광수가 일본어와 한국어를 오가며 완성한 한국 최초의 근대적인 문장의 기원을 탐구하고 그 과정에서 큰 역할을 한 번역에 관해 상세히 살핀다.(하타노 세츠코 지음/최주한 옮김/소명출판)

