전남 중부권아동보호전문기관, 나주시 내 다문화 가정 아동보호 체계 구축 ‘맞손’

전남중부권아동보호전문기관?나주시건강가정·다문화가족지원센터, 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 중부권아동보호전문기관은 나주시 건강가정·다문화가족지원센터와 아동보호 체계구축을 위한 업무 협약식을 진행했다고 12일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약으로 나주지역 내 다문화 가정의 건강한 성장과 가족 복지 향상을 위한 사업 교류 및 지역 인프라를 강화하는데 상호 협력하기로 약속했다.

유기용 전남 중부권아동보호전문기관장은 “지역사회 내 다문화가정이 증가하고 있는 상황에서 이번 업무협약을 통해 지역사회 내 다문화 가정 아동의 보호 체계가 마련되길 바란다”며 “앞으로 아동의 건강한 성장을 위해 긴밀하게 협력하겠다”고 말했다.

하양진 나주시 건강가정·다문화가족지원센터장은 “다문화가정은 의사소통에 있어 정확한 이해가 필요함에 따라 전문역량 지원을 통한 협력을 하겠다”고 밝히며 “다문화 가정 아동에 대한 보호를 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 전남 중부권아동보호전문기관은 아동학대 현장 조사지원을 통한 위기 개입과 치료 서비스 등 학대피해아동 보호 및 가족을 대상으로 다양한 프로그램과 아동학대 예방을 위한 교육 및 홍보활동을 수행하고 있다.

