▶우동균씨 별세. 우연수(뉴스토마토 증권부 기자)씨 부친상=서울 고려대안암병원 장례식장 302호, 발인 14일 오전 9시, 장지 서울추모공원 달마사

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr