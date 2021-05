미래에셋 ETF 미국 시리즈, 순자산 2조원 돌파(상보)

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋자산운용은 미국에 투자하는 TIGER ETF 총 순자산이 2조원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 미국 증시 상승에 따라 투자자의 관심이 높아지며 미국 대표지수와 테마형 등 다양한 상품 라인업을 보유한 TIGER ETF로 자금이 유입된 것이다.

지난 11일 종가 기준 미국 투자 TIGER ETF 총 순자산은 2조75억원으로 작년말 대비 8315억원 증가했다. 14개 ETF 중 10개의 순자산이 증가했으며, 4개의 ETF가 1000억원 이상 늘어났다.

국내 상장된 최대 미국 투자 ETF는 ‘TIGER 미국나스닥100 ETF’다. 순자산 7241억원으로, 대표지수 추종 ETF 중 가장 큰 규모를 자랑한다. 해외주식 ETF 중에서도 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF’에 이어 두번째 규모다. 올해 ETF 순자산이 1426억원 증가했다.

연초 후 가장 크게 성장한 ETF는 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’로 2200억원이 늘었다. 작년 8월 상장 이후 9개월 만에 순자산이 3000억원을 넘어서며 최대 S&P500 추종 ETF로 발돋움 했다. ‘TIGER S&P선물 ETF’도 695억원이 유입되며 2000억원을 넘어섰다.

새롭게 출시한 테마형 ETF도 인기몰이 중이다. 지난달 9일 상장한 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’와 ‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF’는 순자산은 각각 1888억원, 1124억원이다. 개인투자자 비중이 75%이상으로 상장 후 한 달여 만에 두 ETF에 3천억원의 자금이 몰렸다. ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’는 미국 반도체 관련 기업 30종목에, ‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF’는 미국 나스닥 거래소에 상장된 기술 관련 기업 시가총액 상위 10종목에 집중 투자한다.

이 외에도 ‘TIGER미국MSCI리츠’, ‘TIGER미국달러단기채권액티브’, ‘TIGER미국다우존스30’, ‘TIGER미국채10년 선물’ 등의 ETF가 순증을 기록했다. 미국 투자 ETF는 장기투자 관점에서 연금상품으로 활용해 절세 효과를 누릴 수 있다. 연금계좌에서 거래할 경우 거래세가 면제되며, 매매차익 및 분배금에 대한 과세는 연금수령 시점에 연금소득세로 저율 분리과세 된다.

권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문 부문장은 “미래에셋 TIGER ETF가 미국에 투자하는 대표상품으로 자리매김하고 있다”며 “미래에셋은 전세계 다양한 국가와 섹터, 테마에 투자할 수 있는 상품을 꾸준히 발굴해 공급하겠다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr