과기정통부, 과학기술 활용한 외교전략 온라인 여론 수렴

13일 유튜브에서 '제1회 과학기술외교 포럼' 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 13일 과학기술·외교 관계자와 일반인을 대상으로 국가적 과학기술외교 전략에 대해 심도있게 논의하는 ‘제1회 과학기술외교 포럼’을 온라인으로 개최한다.

국가의 핵심 경쟁력으로써 중요성이 커져 가는 과학기술을 활용하여 국제 사회에서 우리의 위상을 높이는 방안에 대해 논의하는 자리이다. 포럼은 두 개 세션으로 진행된다. ‘과학기술외교의 현재와 미래’ 및 ‘과학기술외교·국제협력 성과와 과제’에 대해 각 20분씩 발제 이후, 산·학·연 현장의 과학기술 국제협력 및 외교 전문가 간 토론으로 구성된다.

첫 번째 세션에서는 국제적 과학기술외교 이슈와 사례에 대해, 두 번째 세션에서는 우리나라의 시대별 과학기술 국제협력 정책과 성과·한계에 대해 중점적으로 살펴보며, 과학기술외교 추진방향과 과제를 제언한다. 전문가 패널 토론에서는 산·학·연 일선의 과학기술 국제협력 전문가가 향후 과학기술 외교 방향과 과제에 대해 산·학·연 현장의 의견을 제시할 예정이다.

참여를 희망하는 사람은 유튜브에서 ‘한국과학기술기획평가원’ 또는 ‘KISTEP’ 채널을 검색해 접속하면 된다. 온라인 참여자는 유튜브 채널의 채팅창을 통해 발제자 및 전문가에게 궁금한 점을 질의할 수 있다.

