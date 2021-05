'도시재생 축소' 오세훈에 제동? 시의회, 연구용역 발주

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시의회가 도시재생사업 활성화를 골자로 한 연구용역을 발주했다. 공교롭게 오세훈 서울시장이 도시재생 정책을 사실상 축소·폐지하는 조직개편안을 내놓은 시기와 겹친다. 도시재생에 대한 오 시장과 시의회의 상반된 인식을 보여주는 것으로, 조직개편안 동의에도 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.

12일 나라장터에 따르면 시의회는 지난 10일 ‘서울시 도시재생사업 활성화를 위한 패키지랩 도입방안 연구’라는 제목의 연구용역을 공고했다. 지난 4일 입찰자가 없어 유찰된 지 6일 만에 재공고에 나섰다.

연구는 도시재생 정책의 패러다임 변화를 통한 활성화에 방점을 명확히 두고 있다. 제안설명서에는 ‘도시재생 정책을 추진하는 새로운 정책이 필요하다’, ‘도시재생 활성화를 위한 표준 지표 마련’ 등의 연구목표가 담겼다. 연구를 통해 도시재생 관련 조례를 제정하거나 개정하는 방안을 마련하겠다는 취지다.

이는 도시재생실(1급)을 사실상 해체하는 방향의 조직개편안을 추진중인 오 시장과는 정 반대 행보로 해석된다. 오 시장은 조직개편을 통해 도시재생 중 주거재생 기능만 유지하고 재개발·재건축 등 정비사업 강화에 방점을 찍은 상태다.

다만 시의회 관계자는 "새로운 시장이 취임하기 전인 연초 연구용역 계획에 따라 발주가 이뤄진 것"이라고 확대 해석을 경계했다.

결국 오 시장의 조직개편안에 시의회가 동의할지 여부에 따라 도시재생 정책의 운명도 갈릴 것으로 보인다. 김인호 서울시의회 의장을 비롯한 의장단과 상임위원장은 이날 회동을 갖고 오 시장의 조직개편안 처리를 위한 임시회의 개최 여부를 논의할 것으로 알려졌다.

