1분기 축산악취 민원 작년보다 11.2% 감소

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난 1분기 축산악취 민원이 지난해 1분기보다 10% 넘게 줄어든 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 올해 1분기 축산악취 민원이 1438건(잠정)으로 지난해의 1620건보다 182건(11.2%) 준 것으로 집계됐다고 밝혔다. 특히 축산악취 우려지역 10개소의 민원 감소 폭은 전국 평균보다 38.1% 높았다. 정보통신기술(ICT)를 활용한 축산악취점검 결과 1분기 암모니아 수치가 지난해 1분기보다 29.1% 감소했다.

농식품부는 퇴비 부숙도 검사 시행 등으로 축산농가가 가축분뇨를 적정한 양으로 관리할 수 있었던 게 축산악취 감소의 주 원인이라고 설명했다. 농식품부는 퇴비 부숙도 검사 시행을 1년간 유예했다. 지자체, 농축협 등과 부숙 관리 교육, 퇴비 처리 장비 등을 보완하기 위해 노력했다. 전국 농업기술센터에서 지난 한 달간 축산농가 및 가축분뇨 위탁처리시설의 퇴비 시료 4371건을 분석한 결과 97.9%인 4142건이 부숙도 기준을 지키는 것으로 나타났다. 제도가 정착되고 있다는 의미다. 농식품부는 퇴비유통전문조직을 현장에 안착시키고 마을단위의 공동퇴비사를 매년 12개소 내외로 확충할 계획이다.

이번 악취민원저감 사례 분석 결과 농장주들이 스스로 악취개선을 위해 돈사 내부 청결관리, 미생물제 활용, 퇴비관리 등 작은 노력만 해도 축산악취가 상당히 줄어든 것으로 나타났다.

한편 농식품부는 여름철 축산악취를 줄이기 위해 지난 3일부터 한달간 축산환경관리원 등 축산관련기관 합동 현장점검반 9개반(18명)을 구성해 취약농가를 집중 점검하고 있다. 지난해 5~6월 점검 결과 농가의 가축분뇨 및 축사관리 미흡 등 부숙도 기준 미준수, 적정사육기준을 초과한 과잉사육 등이 악취의 주 원인으로 확인됐다. 취약농가가 이를 개선할 수 있도록 지원하는 중이다.

박범수 농식품부 축산정책국장은 "퇴비 부숙도 사례와 마찬가지로 축산농가 스스로 할 수 있다는 자신감을 갖고 가능한 방법부터 착실하게 실천해 나가면 머지않아 축산악취 문제도 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr