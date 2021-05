곽영민씨 별세, 곽대현(네이버 홍보실 수석부장)·자경씨 부친상, 이유정씨 시부상, 최한신(도봉구청 부가과)씨 장인상 = 11일 분당제생병원 장례식장 1호실, 발인 13일 오후 12시30분, 장지 용인공원, ☎ (031)708-4444

