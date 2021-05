권칠승 중소벤처기업부 장관(왼쪽 두 번째)와 홍보대사 박지성이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2021년 브랜드K 참여기업 선정 최종 품평회에서 참가기업의 제품들을 살펴보고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.