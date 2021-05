[아시아경제 이민지 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 16,600 전일대비 100 등락률 -0.60% 거래량 654,894 전일가 16,700 2021.05.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 바닥 다지는 마카오 카지노…韓 카지노주 볕들까그랜드코리아레저, 업계 최초로 '교육기부 우수기관'에 선정GKL, 카지노 테마 상승세에 5.83% ↑ close )은 1분기 영업손실로 466억원을 기록해 적자전환했다고 11일 공시했다. 매출액은 95% 감소한 52억원을 기록했고 순손실은 374억원으로 적자전환했다.

