[아시아경제 이민지 기자] 서한 서한 011370 | 코스닥 증권정보 현재가 2,025 전일대비 115 등락률 +6.02% 거래량 13,798,135 전일가 1,910 2021.05.11 14:23 장중(20분지연) 관련기사 서한, 두류동지역주택조합 주상복합 신축공사 계약 체결 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로“어서 빨리 가져가세요! 좋은 정보 오래 안 갑니다” close 은 조달청으로부터 498억원 규모로 상화로 입체로 사업을 수주했다고 11일 공시했다. 공사규모는 지난해 개별 매출액 기준 10.58%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr