[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 10일 군청 대회의실에서 농식품부 농촌협약 공모사업 신청을 위한 ‘농촌공간 및 생활권 활성화계획 용역 중간보고회’를 가졌다고 11일 밝혔다.

이날 보고회는 김준성 군수 주재로 군의회, 실과소장, 읍면장, 외부전문가 등 31명이 참석해 농촌공간 전략계획과 생활권 활성화계획, 과업수행 일정 등을 논의했다.

농촌공간 및 생활권 활성화계획은 지자체가 수립한 계획을 농식품부가 검토해 통합 패키지 형식으로 지원하는 농촌협약에 필요한 사업계획이다.

군은 11개 읍·면을 동부 및 서부 생활권으로 나눠 5년 단위 국비 300억원 규모로 사업계획을 수립해 이달에 농식품부 공모를 신청할 계획이다.

군 관계자는 “지역 농촌발전의 견인차 역할을 할 수 있는 농촌협약 공모사업이 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

