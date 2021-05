정부, AI 학습용 데이터 구축사업 2차 공모…일자리 창출효과

AI 학습용 데이터 기반 마련

데이터 구축 일자리 의미도

올해 추경 일환 40종 추가 구축

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 인공지능(AI) 개발에 필수인 양질의 학습용 데이터를 크라우드소싱을 통해 대규모로 구축·개방하는 ‘인공지능 학습용 데이터 사업’ 2차 공모를 오는 12일 시작한다고 11일 밝혔다.

해당 사업은 기업, 연구자, 개인 등이 시간과 비용 문제로 개별로 구축하기 어려운 인공지능 학습용 데이터를 대규모로 구축해 개방하는 사업이다. 2025년까지 1300종을 구축해 ‘인공지능(AI) 허브’ 사이트를 통해 선보일 계획이다.

이번 추경사업은 인공지능 산업 발전 기반을 조기에 마련함과 동시에 경력단절여성, 취업준비청년 등 국민 누구나 온라인·재택으로 데이터 구축에 참여할 수 있는 일자리를 제공한다는 의미가 있다. 코로나19 지속으로 가중되고 있는 고용 충격을 완화하는 셈이다.

구축되는 인공지능 학습용 데이터 40종은 본예산 사업과 마찬가지로 6대 핵심분야에 초점이 맞춰진다. 지정 공모과제 25종과 자유 공모과제인 지역과제 10종, 자유과제 5종으로 구성된다. 6대 핵심분야는 ▲음성·자연어 ▲비전(영상·이미지) ▲헬스케어 ▲교통·물류 ▲농·축·수산 ▲재난·안전·환경이다. 지정과제 25종은 올해 3~4월 민간·공공 대상 수요조사 결과를 바탕으로 만들어졌으며 과제기획위 검토를 거쳐 확정됐다.

과기정통부는 동 사업 데이터 구축에 참여하고자 하는 국민들이 과제별 크라우드소싱 플랫폼의 일자리 정보를 한 곳에서 확인할 수 있도록 인공지능(AI) 허브 홈페이지에 제공할 예정이다.

관련 안내는 과학기술정보통신부 홈페이지와 한국지능정보사회진흥원 홈페이지에 공지된다. 참여를 원하는 기관·기업은 과제별로 컨소시엄을 구성해 지원하면 된다. 컨소시엄 구성 시 지자체, 지역소재 기업·기관 참여가 필수다.

