롯데홈쇼핑, 창립 20주년 감사 축제…매일 1억 쇼핑지원금

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 24일까지 창립 20주년을 맞아 럭셔리 크루즈 여행, 쇼핑지원금, 적립금 등 다양한 혜택을 제공하는 감사 축제를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사 기간 중 구매고객을 대상으로 럭셔리 크루즈 여행권(5명), 쇼핑지원금 제공, 행사 상품 구매 시 최대 10% 적립(한도 3만원), 감사 쿠폰 지급 등 대규모 프로모션을 진행한다. 또한 패션, 가전, 뷰티 등 상품군별 인기 브랜드를 선별해 20대 축하상품전을 열고 구매고객에게 적립금 10%를 제공한다.

행사 상품을 모바일앱으로 구매할 경우 최대 10%의 적립금을 제공한다. 3회 이상 상품을 구매하고 총 구매금액이 50만원 이상인 고객에게 쇼핑지원금 5만원, 2회 이상 총 20만원 구매고객에게는 2만원을 제공한다. 행사 기간 동안 매일 오전 9시 선착순 1만 명에게 감사 쿠폰 1만원을 지급하며, 이는 매일 1억 원, 총 22억 원의 쿠폰을 제공하는 셈이다. 이외에도 행사 상품 5만원 이상을 구매한 고객 중 5명을 추첨해 크루즈 여행권(1인 2매)을 증정한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “경품 추첨, 쇼핑지원금, 적립금 제공은 물론 인기 브랜드만을 선별한 기획전도 진행되는 만큼 알뜰 쇼핑의 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 급변하는 유통 환경에 맞춰 차별화 상품과 서비스를 제공하며 고객 니즈를 충족시켜 나갈 것”이라고 말했다.

