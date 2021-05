"철부지가 날뛰어" vs "누구보고 배웠겠나"…홍준표-김웅 연일 SNS 설전

[아시아경제 강주희 기자] 홍준표 무소속 의원과 김웅 국민의힘 의원이 사회관계망서비스(SNS)에서 설전을 벌였다. 홍 의원이 김 의원의 국민의힘 당대표 출마 선언에 반대 입장을 밝힌 것이 발단이 됐고, 김 의원이 이를 되받아치면서 이틀째 신경전이 이어지고 있다.

홍 의원은 10일 자신의 페이스북에 김 의원을 향해 "철부지가 세상 모르고 날뛰면 설득해 보고 안 되면 꾸짖는 것이 어른의 도리"라며 "부디 자중하라"라고 지적했다.

이어 "신구미월령(新鳩未越嶺·어린 새는 험한 고개를 넘지 못한다)이라는 고사성어도 있다"라며 "염량세태가 되다 보니 선후배도 없고 위아래도 없는 막가는 정치가 되어 간다"고 비판했다.

이에 김 의원은 "제가 세게 이야기하는 것을 누구에게 배웠겠나"라면서 "'노욕이다. 정계 기웃대지 마라'라고 과거 전과까지 꺼내어 공격하시던 선배님의 모습을 보고 배운 것 아니겠나"라고 맞받았다.

김 의원은 "국회 헬스장에서 운동도 같이하던 선배님과 제가 이렇게 날카로운 말을 나누게 된 것이 참 안타깝다"라며 "제가 '선후배도 없고 위아래도 없는 막가는 정치'를 하더라도 선배님의 모습이려니 하고 혜량 바라겠다"고 했다.

그러면서 "선배님, 후배들에게 좀 더 발전된 모습을 보여달라. 선배님의 말 한 마디가 우리 당의 이미지를 폭락시켰던 경험이 너무나도 생생하다"라며 "선배님이 변하실 때가 바로 '세상이 나를 다시 부를 때'이다. 소금도 오래되면 곰팡 나는 법이다. 어린 비둘기가 높은 고개를 못 넘으면 선배님이 도와달라"고 덧붙였다.

홍 의원과 김 의원은 전날(9일)에도 SNS를 통해 설전을 벌인 바 있다.

홍 의원은 김 의원이 국민의힘 당 대표 출마를 선언한 것과 관련 "막무가내로 나이만 앞세워 정계 입문 1년밖에 안 되는 분이 당대표를 하겠다고 하는 것은 좀 무리가 아닌가"라면서 "더구나 출마 명분을 보니 어떤 초선의원은 정치 선배들 험담이나 하고 외부인사들에 기대어 한번 떠 보려고 하는 것을 과연 당원들이 받아 들일 수 있을까"라고 비판했다.

이어 "일찍 핀 꽃은 일찍 시든다. 더구나 온실 속에서 때가 아닌데도 억지로 핀 꽃은 밖으로 나오면 바로 시든다"라며 "좀 더 공부하고 내공을 쌓고 자기의 실력으로 포지티브하게 정치를 해야 나라의 재목으로 클 수 있다"고 했다.

이에 김 의원은 페이스북에 '홍준표 의원님께'라는 글을 올려 "일찍 피는 꽃은 일찍 지겠지만, 칼바람 속에서도 매화는 핀다. 그 첫 번째 꽃이 없으면 겨울은 끝나지 않는다. 꽃은 시들기 위해 피는 것"이라고 맞받아쳤다.

그러면서 "그 찰나의 미학이 없는 정치는 조화와 같다. 시든 꽃잎에는 열매가 맺지만, 시들지 않는 조화에는 오직 먼지만 쌓인다"며 "저는 매화처럼 살겠다. 의원님은 시들지 않는 조화로 사시라"고 말했다.

