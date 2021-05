김해시, 수도계량기 원격검침시스템으로 교체 … 4년간 단계별로 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 기존 상수도 계량기를 무선으로 원격 검침하는 스마트 원격검침시스템으로 교체한다고 10일 밝혔다.

시는 연말까지 44억원(국비 70%)을 들여 기계식 상수도 계량기 1만4385개를 원격검침 단말기와 디지털 수도계량기기가 결합한 사물인터넷(IoT) 기반 무선 디지털 계량기로 교체한다.

이는 김해시 내 5만3000개 전체 기계식 계량기의 27%에 해당하는 양이다. 시는 앞으로 4년간 단계별로 전수 교체할 계획이다.

내년부터 이 시스템이 본격 가동되면 모바일 앱으로 물 사용량을 측정하고 요금을 예측하는 등 검침 시간을 획기적으로 단축할 수 있고, 실시간으로 사용량을 관리하므로 누수로 인한 손실을 예방할 수 있다.

또한 기존의 물관리 시스템과 연동한 ICT 기술로 물흐름 전체를 파악해 유수율 증가 등 물의 양과 질을 모두 관리할 수 있게 된다.

이와 더불어 실시간 물 사용량 파악으로 복지 사각과 고독사 등을 예방할 수 있는 시스템 개발에도 착수했다.

김해시 관계자는 “ 현재 검침 방식은 누수, 고장에 신속하게 대응하기 어려웠다”며 “원격검침시스템의 분석자료를 활용하면 더 효율적으로 관리, 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr