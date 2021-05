제주 코로나 하루 최다 확진자 18명 발생…코로나 4차 대유행 현실화

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 8일 하루에만 18명의 코로나19 확진자 나왔다. 도내 선별진료소는 밀려드는 진단검사 수요를 맞추지 못해 4차 대유행이 현실화하고 있다.

제주특별자치도는 이달 8일 제주지역에서 총 1810건의 코로나19 진단검사가 진행돼 18명(761~778번)이 추가 확진 판정을 받았다고 9일 밝혔다.

하루 새 18명의 확진자가 나온 것은 올해 들어 최다 기록이다. 신규 확진자가 두 자릿수를 보인 것은 1월 1일(13명), 1월 3일(10명), 5월 4일(13명), 5월 6일(12명)에 이어 5번째이며, 이달 들어서만 3번째이다.

이날 확진 판정을 받은 18명 중 ▲3명(761, 762, 763)은 경기도 평택 1178번 접촉자 ▲10명(765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 778번)은 제주 확진자의 접촉자 ▲3명(764, 769, 777)은 코로나19 유증상으로 검사를 받고 확진 ▲1명(776)은 의정부 확진자의 접촉자 ▲1명(768) 네팔 입국자로 확인됐다.

특히 제주도는 역학조사 중 도내 확진자가 서귀포시 동홍동 소재 명물천목욕탕을 방문한 사실을 확인하고 해당 동선을 공개했다. 확진자는 5월 5일 오전 9시 30분부터 12시까지, 5월 6일 오전 7시 30분부터 오전 11시 30분까지 명물천목욕탕 여탕에 머문 것으로 파악됐다.

한편 최근 확진자가 폭발하면서 진단검사도 급증하자 보건소 선별진료소를 찾았다가 검사를 받지 못하고 돌아가는 사례가 이어지고 있다. 이에 따라 제주도 방역당국은 인력 증원과 장비 확충안과 더불어 민간업체에 진단검사를 위탁하는 방안도 고려하고 있다.

김미야 제주도 역학조사관은 “최근 활동력이 높은 20대 청년과 10대 학생들이 주로 이용하는 노래방과 피시방 등을 통해 집단감염이 이어지고 있다”며 “유흥시설과 노래방, 피시방 등의 다중이용시설은 감염력과 전파력이 높으니 최대한 이용을 자제하고. 이용해도 반드시 마스크를 착용해달라”고 당부했다.

임태봉 제주도 코로나방역대응추진단장은 “최근 확진자가 큰 폭으로 증가해 4차 대유행이 현실화하고 있는 상황으로 진단하고 있다”며 “노래연습장(코인노래연습장 포함), 피시방, 유흥주점 등 밀폐된 실내 장소에서 감염돼 가정과 직장 내 연쇄 감염이 이어지고 있어 방역 수칙 위반행위를 강력히 단속할 계획”이라고 말했다.

