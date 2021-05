◇과장급 이상 전보

▶광주시자치경찰위원회 위원장(2급 상당) 김태봉 ▶광주시자치경찰위원회 자치경찰행정과장(서기관) 김세훈 ▶광주시자치경찰위원회 자치경찰정책과장(총경) 양우천

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr