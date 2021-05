SK브로드밴드, 최신 영화·드라마 10분 가이드 '숏픽' 론칭

영화·드라마 전문 유튜버들이

작품 줄거리·주요장면 등 소개

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드는 10분 내외 길이의 콘텐츠 길라잡이 ‘숏픽’ 프로그램을 ‘B tv’와 ‘B tv 모바일’에 출시했다고 9일 밝혔다. 숏픽은 ‘짧은(Short)’과 ‘선택하다(Pick)’는 두 단어의 합성어다.

SK브로드밴드는 고객들이 짧은 콘텐츠에 익숙해지고 긴 호흡의 영화·드라마 장르를 핵심만 가볍게 본 후 선택하는 수요가 있음을 확인했다. 이러한 고객 수요를 반영해 숏폼 형태의 영화·드라마 리뷰·추천 프로그램인 숏픽을 기획하게 됐다.

유명 영화·드라마 리뷰 전문 유튜버들은 작품의 주요 장면과 함께 이야기를 몰입감있게 전달한다. 고객들은 내레이션, 재치 있는 자막 등으로 짧은 시간 영화·드라마를 흥미롭게 먼저 감상할 수 있다. 작품 배경, 등장인물 간 관계, 중요 단서, 특정 장면·사물의 의미 등 작품의 해석과 숨겨진 이야기를 맛볼 수 있다.

숏픽은 SK브로드밴드 B tv ‘영화 홈’ 화면 내 ‘영화만큼 재미있는 OCEAN 영화리뷰’ 메뉴와 B tv 모바일 ‘영화’, ‘클립’ 메뉴에서 만날 수 있다. 고객은 숏픽으로 소개된 작품의 자세한 이야기가 궁금하면 본편 풀버전을 감상할 수 있다.

SK브로드밴드는 이달 330편을 시작으로 다음달부터 매월 100편씩 추가 제공할 예정이다. 또한 현재 협업 중인 10여명의 유튜버 규모를 지속 확대하고, 영화·드라마 마니아인 사내 구성원이 직접 진행하는 콘텐츠도 선보일 계획이다.

김혁 SK브로드밴드 미디어전략본부장은 “숏픽은 고객들이 원하는 명작들을 미리 보고 선택할 수 있는 기회의 장을 제공하기 위해 마련했다”며 “잘 몰랐던 명작을 선택하고 짜릿함을 느낄 수 있는 콘텐츠 길라잡이가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, SK브로드밴드는 자체 제작 영화 추천 프로그램 ‘영화당’, ‘무비빅’도 운영 중이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr