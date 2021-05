[아시아경제 박철응 기자] 고용진 더불어민주당 수석대변인은 8일 별세한 이한동 전 국무총리에 대해 "40여년 정치인생 동안 초당적 협력과 협치를 중시했던 의회주의자, 늘 통 큰 정치를 보여준 거목 이 전 총리의 영면을 기원한다"고 밝혔다.

고 대변인은 "1981년 제11대 국회의원으로 정치를 시작한 이 전 총리는 6선 국회의원, 내무부 장관을 지내며 김대중 정부 당시 제33대 국무총리를 역임하셨다"며 고인의 명복을 빌었다.

